استئصال ورم نادر في الجمجمة بالمنظار

المصدر: (العين - وام)

تمكن فريق جراحة الأعصاب بمستشفى توام، من استئصال ورم كبير نادر يدعى Retro-Clival Chordoma في قعر الجمجمة عبر تجويف الأنف لمريض عمره 24 عاماً خلال عملية جراحية دقيقة ناجحة استغرقت نحو 12 ساعة باستخدام تقنيات جراحية جديدة متقدمة بالمنظار.

وتماثل المريض للشفاء دون أية مضاعفات بعد معاناة طويلة مع الألم نتيجة الضغط الشديد الذي كان يسببه الورم على جذع الدماغ والذي أثر على قدرته على الإبصار.

وأجرى الجراحة الدكتور محمد العشا استشاري جراحة الأعصاب رئيس الفريق والدكتور محمود بنور استشاري جراحة الأعصاب والدكتور محمد الزغبي أخصائي جراحة الأعصاب والدكتور أسامة مهران استشاري التخدير.