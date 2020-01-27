إطلاق «مكعب التخطيط الأسري»

المصدر: ( الشارقة - البيان)

أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة عن إطلاقها «مكعب التخطيط الأسري»، الذي تم استحداثه بناءً على الخطة الاستراتيجية لدائرة الخدمات الاجتماعية، الذي من شأنه أن يساعد في تنظيم شؤون الأسرة وفق برامج وأنشطة محددة وآليات معينة تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة خلال فترة زمنية محددة، وذلك ضمن خطة الدائرة للابتكار في العمل الاجتماعي.

وأفادت ميثاء الكتبي رئيس قسم التوعية بالدائرة، بأن الدائرة تسعى إلى ترسيخ قيم التوعية المجتمعية من خلال التثقيف البنّاء، الذي يعزز نشر ثقافة التخطيط الأسري، والذي يساعد أفراد الأسرة للحفاظ على القيم الأساسية التي يجب على كل أسرة التحلي بها وتعليمها لجميع أفرادها، وبينت بأنه تم ابتكار شكل المكعب كبوابة لتثقيف الأسرة، حيث يتكون المكعب من 6 أوجه تتماشى مع المحاور الأساسية الستة، ولكل محور أربعة عناصر تساهم بتعزيز تماسك الأسرة، وهي (المحور الديني) و(المحور الاقتصادي) و(المحور التعليمي) و (المحور الصحي)و (المحور الاجتماعي و(المحور المعيشي) يمكن الأسرة من التخطيط للعناية المنزلية، والجرد والترتيب، والعناية بالحديقة المنزلية، والحرص على الأمن والسلامة.