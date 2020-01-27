تحريض الإنعاش التلقائي لدماغ الخديج

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا CHOPS للأطفال بواشنطن، عزمها خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي إطلاق التقنية الأولى من نوعها على مستوى العالم لمراقبة وقياس تدفق الدم لدماغ الخدج في الوقت الفعلي بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحريض عملية الإنعاش التلقائي لدماغ الخديج من خلال الجمع بين التعلم الآلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوفير رعاية أكثر مثالية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات: «أن استقدام هذه التقنية يمكن أن يغير جذرياً من آلية إدارة عمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR للأطفال في المستشفى في حالات الرعاية الحرجة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الخدج وحالات الاعتلال القلبي لديهم، والذي من شأنه أن يقلل معدل الوفيات، فضلاً عن تحسين النتائج العلاجية على المدى الطويل بعد خروج الخديج من العناية المركزة».