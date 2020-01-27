علاج «القدم السكرية» بالذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان )

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي، جهازاً يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في تقييم جروح القدم السكري، من خلال أداة تشخيص محمولة باليد تتيح إدارة الجروح المزمنة وفق المسار السريع.

وكشفت الوزارة: «أن الجهاز الذي أطلق بالتعاون مع شركة إيميتاك للحلول الصحية، أصبح طور الاستخدام في بعض عيادات السكري بالمراكز الصحية والمستشفيات في الوزارة، مشيرة إلى أن الجهاز يساعد على التقييم الدقيق لجروح القدم السكرية، وتسريع التئامها وشفائها بنسبة عالية، ما يساهم في تحقيق نتائج أفضل في علاج مرضى السكري وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية».

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات: «أن إطلاق المشروع يأتي في إطار سلسلة مشاريع لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية».