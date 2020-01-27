عبدالله النعيمي: قادة الإمارات نماذج متفردة بالنجاح

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة تطوير البنية التحتية ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جلسة حوارية بعنوان «قادة ملهمون» بمبنى الوزارة في الشارقة، تحدث فيها معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وشاركه بها محمد عبدالله بلحيف النعيمي، مع منتسبي المؤسسة، حيث تمت خلال الجلسة استعراض دور القيادة الملهمة في صنع النجاح وأن الطاقة الإيجابية واستغلالها من القائد يساهم في تحسين الأداء وأن القائد الناجح والمتميز يستنير بآراء الآخرين ولا يتفرد بقراراته ويعمل بروح الفريق الواحد، مشدداً على ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من التجارب الناجحة والقيادات الملهمة التي تزخر بها دولة الإمارات.

بدأ معالي عبدالله بلحيف جلسته الحوارية بالاستماع لعدد من قصص التحدي والنجاح والإصرار أبطالها منتسبو مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وعلق معاليه قائلاً: «أبنائي يجب ألا تقيدكم الظروف، وتختاروا الاستسلام، بل أن تؤمنوا بأنكم أقوياء قادرون على مجابهة ظروف الحياة والتغلب عليها وتحقيق الإنجازات والطموحات الشخصية، جميعنا يمر بظروف صعبة، ولكن يجب ألا نستسلم لها كي لا تضيع أحلامنا، ومن هنا أدعوكم للتغلب على الصعاب، وتسخيرها لتحقيق الأفضل».

وأثنى معاليه على تلك القصص الملهمة للجميع، مؤكداً أن الوصول للإنجازات أساسه الرغبة والإصرار والتحدي، وأضاف معالي الوزير: «إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قائد ملهم للجميع اقتدينا به وتعلمنا منه الكثير خلال السنوات الماضية، وقد سار على نهجه رحمه الله قادة حكماء قادوا مسيرة التنمية باقتدار وحنكة منقطعة النظير، لنرى دولة الإمارات تتبوأ مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية».

وتحدث عن النموذج الناجح في القيادة وقال: إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، يمثلون نموذجاً فريداً في هذا الجانب حيث إنهم دائماً ما يتقدمون الصفوف ويحفزون ويشجعون على الإنجاز، ‪ لافتاً إلى أهمية ودور التعلم والاستفادة من النماذج الناجحة في بناء الذات وتحقيق النجاحات المتواصلة التي تدعم التوجهات المستقبلية‬‬ ‪

جهود

وقالت منى بن هدة السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: كرست المؤسسة جهودها للعناية بأبنائها الأيتام من خلال برامج ومشاريع مختصة بجوانب تمكينهم في شتى المجالات، مجسدة عمق رؤية الدولة وفلسفتها الاجتماعية والتربوية في الرعاية الشاملة لفئة الأيتام، وانسجاماً مع قيم التكافل والترابط الاجتماعي التي زرعها فينا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بوصفه الداعم الأول لأبنائه الأيتام، والمتابعة الحثيثة من قبل الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فقد حرصنا على تقديم خدمات متميزة للأيتام لنوصلهم إلى مرحلة التمكين والاعتماد على الذات.‬‬

نهج

تحدث محمد عبدالله بلحيف النعيمي، عن تجربته العملية الخاصة والخبرات والنصائح التي اكتسبها من معالي الوزير جراء معايشته اليومية، حيث لخصها في تحفيزه المستمر لأبنائه على العمل والاجتهاد والاعتماد على الذات، ومراهنته على العلم والتعلم، بتحقيق الإنجازات والطموح والتميز الدائم في العمل.