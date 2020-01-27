أبوظبي تنظم مؤتمر الإنارة غداً

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ينطلق مؤتمر الإنارة السنوي في دورته الحالية للعام الجاري 2020 في فندق (باب القصر) بتنظيم من بلدية مدينة أبوظبي ويستمر غداً وبعد غد.

يأتي هذا المؤتمر ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي والتزامها تطبيق استراتيجية الإنارة في إمارة أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ السياسات والإجراءات والمشاريع القائمة على مبادئ الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة.

ويكتسب المؤتمر في دورته الحالية أهمية استثنائية كونه يأتي بتنظيم من الكادر الوطني الشاب من قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وذلك بهدف تسخير الخبرات والممارسات العالمية في مجال الإنارة من خلال الاطلاع على أحدث التقنيات الذكية في مجال إدارة شبكات الإنارة عالمياً، ومنح الفرصة لمجموعة من الموردين المحليين والعالميين لتقديم منتجاتهم وتجريبها على شبكة إنارة بلدية مدينة أبوظبي كمشاريع تجريبية، والاستثمار في تدريب وتطوير المواطنين من خلال مشاركتهم بتقديم أوراق عمل في المؤتمر .