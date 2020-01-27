بلدية الشارقة تبدأ برنامج تقييم الأداء السنوي لإداراتها

المصدر: (الشارقة – البيان)

بدأت بلدية مدينة الشارقة صباح أمس مرحلة التقييم المباشر لأداء إداراتها ضمن برنامج تقييم الأداء السنوي لعام 2019 في قاعة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وسالم القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد أحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير بلدية مدينة كلباء.

واستعرضت كل إدارة خطة عملها وأبرز أعمالها وإنجازاتها، مع التركيز على التحديات والحلول المطبقة خلال العام الماضي .