ملك ماليزيا يشيد بالعلاقات مع الإمارات

المصدر: (كوالالمبور - وام)

استقبل السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا، في القصر الملكي في العاصمة كوالالمبور.

ونقل الغيث للملك تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات. من جانبه، حمّل الملك السفير تحياته وأمنياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.