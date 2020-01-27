ملك النرويج يستقبل سفير الدولة

المصدر: (أوسلو - وام)

استقبل الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج - بالقصر الملكي في العاصمة أوسلو - عبدالله خلفان مطر سعيد الرميثي سفير الدولة لدى النرويج وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله، سفيراً فوق العادة للدولة لدى النرويج.

وحمل الملك السفير صادق تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.. وأعرب عن شكره للجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في مملكة النرويج، وتمنياته له بدوام النجاح والتوفيق.

من جهته، نقل سفير الدولة إلى ملك النرويج تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته لحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق دوام التقدم والرقي، مؤكداً حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات الثنائية.