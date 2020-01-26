الخارجية تدعو المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني دولة الإمارات إلى تأجيل سفرهم إلى جمهورية الصين الشعبية نظراً لما تشهده من انتشار لوباء كورونا الجديد، وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار لفيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة بتأجيل السفر الى جمهورية الصين الشعبية إلا في حالات الضرورة القصوى".

ونصحت الوزارة كافة مواطني الإمارات باتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة عبر قنواتها المختلفة والتي يتم إعادة نشرها على حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكّدت الوزارة على المواطنين المتواجدين في الخارج أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444.

ودعت الوزارة المواطنين الكرام للتسجيل في خدمة تواجدي عبر موقعها الإلكتروني http://www.mofaic.gov.ae