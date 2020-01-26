"بيت الخير" تطلق تطبيق "الملابس" الذكي

المصدر: دبي-رامي عايش

أطلقت جمعية بيت الخير تطبيقا ذكيا لجمع الملابس المستعملة، وتحويل ريع إعادة تدويرها للمحتاجين، استجابة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية، يعادل ويواكب النمو الاقتصادي للإمارة.

ويندرج التطبيق الذي يحمل اسم "ملابس" ويعد الأول من نوعه محليا، ضمن خطة الجمعية للتحول الذكي بالاستفادة من الثورة الرقمية، للتسهيل على المتبرعين"، عطفا على انه امتداد لمشروع "قديمكم جديدهم" الذي بدأته الجمعية عام 2012، و"حقق نجاحات واسعة زادت قيمة العائدات منه على 7 ملايين درهم".

واوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الفرق بين التطبيق الجديد و" قديمكم جديدهم" هو التحول عن الطرق التقليدية، التي كانت تعتمد على توزيع الحاويات في مختلف أنحاء الدولة لجمع الملابس، وإحضار المتبرعين لتلك الملابس إلى مكاتب الجمعية.

وأضاف: في التطبيق الجديد، سيحدد المتبرع بياناته وموقعه، ومن ثم يصله مندوب الجمعية على الفور، لاستلام التبرع مهما كان حجم الملابس لديه، فيوفر عليه الوقت والجهد، وهو ما يسهم في الحفاظ على البيئة، وتقليل استعمال الحاويات المخصصة للمشروع، وتعزيز جمال المدينة".

تمويل مستدام

وقال العوضي: "نتوقع بهذا التطبيق أن يزداد حجم الملابس، التي نبيعها عادة لشركات التدوير، كأحد حلول التمويل المستدام، حيث ننفق ريع بيع الملابس المستعملة على شراء ملابس جديدة لأبناء الأسر المتعففة، ودعم تعليمهم، علما بيانات مشروع قديمكم جديدهم، تشير الى أن ريع الملابس التي جمعناها في السنوات الأخيرة، زادت على 7 ملايين درهم، ونتوقع أن يزيد تطبيق ملابس الجديد من عائدات المشروع، لا سيما بعد أن سجلت دولة الإمارات طفرة في استخدام الهواتف والتطبيقات الذكية".

تطبيق حضاري

من جانبه أشار عبد الله الأستاذ، مساعد المدير العام، إلى الدور الإيجابي للتطبيق الذي " يعزز ريادة بيت الخير في إطلاق المبادرات الفعّالة للتسهيل على المتبرعين والمستفيدين، وأهمية هذا التطبيق الحضاري، تكمن في إتاحة الفرصة للراغبين بالتبرع بالملابس بسهولة ويسر، لافتا الى أن الجمعية فرغت أسطولاً من المندوبين، القادرين على التحرك بسرعة بالتعاون مع شركة تدوير متخصصة بهذا المجال، لاستيعاب إقبال الجمهور على هذا النوع من التبرعات، من خلال هذه الخدمة السريعة والميسورة.

وقال:" الجميع لديه فائض من الملابس، التي لم تعد تصلح، أو تم استخدامها بما يكفي، وأصبح في حيرة في كيفية التخلص منها، ومع التطبيق الجديد نحن على أبواب مرحلة جديدة، لإثراء مشروع "قديمكم جديدهم" ومساعدة اهل الخير في التبرع السهل والسريع في تلك الملابس لصالح المحتاجين.