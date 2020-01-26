أمطار غزيرة على رأس الخيمة وجبل جيس يسجل 3.7 درجات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح تصوير – إبراهيم صادق

شهدت إمارة رأس الخيمة، صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، أدت لجريان الشعاب والأودية الجبلية، وسجلت قمة جبل جيس الأعلى في دولة الإمارات 3.7 درجات خلال الساعة الرابعة و30 دقيقة من صباح اليوم لتأتي أقل درجة حرارة على مستوى الدولة وذلك حسب موقع المركز الوطني للأرصاد.



وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، ان غرفة العمليات بالدائرة تستقبل بلاغات أفراد المجتمع حول تجمعات المياه والبلاغات الأخرى عبر الرقم المجاني 8008118.