تنقّل مرن يبدأ من 3 مناطق بدبي مارس المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

خدمات متواصلة وعمليات تطوير مستمرة تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات لإسعاد سكان دبي، وفي هذا الإطار تنجز الهيئة المرحلة الأولى من الخطة الشاملة للتنقل المرن في 3 مناطق سكنية، هي الكرامة ومنخول والقصيص الأولى، ستكون في شهر مارس المقبل.

وتهدف خطة التنقل المرن إلى تطوير بنية تحتية صديقة للجميع ومتكاملة من خلال تعزيز الربط بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب باستخدام وسائل التنقل غير التقليدية مثل المشي والدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي)، وتطوير متطلبات الميل الأول والأخير، من خلال توفير مجموعة عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات إضافة إلى تنفيذ مفهوم منطقة الشوارع الصديقة وهي فكرة جديدة في دبي.

طرق دبي تنجز المرحلة الأولى من مشروع التنقل المرن مارس المقبل