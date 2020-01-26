«الشؤون الإسلامية» تنظم ورشة عمل عن «الحوكمة»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

عقدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مؤخراً ورشة تعريفية حول حوكمة إجراءات العمل في الجهات الحكومية الاتحادية وذلك بالتعاون والتنسيق مع معهد حوكمة، لعدد من فروع الهيئة في كل من أبوظبي ومدينة العين وإمارة عجمان، حضرها موظفو الهيئة من المستويات القيادية والإشرافية الذين تفاعلوا مع هذه الورشة بطريقة إيجابية تعكس حرصهم على تنمية الجوانب المعرفية والثقافية لديهم واتباع أفضل الممارسات التي ترتقي بمنظومة العمل وتدفع مسيرة التطور والارتقاء بأساليب مهنية عالية تساهم في إيصال رسالة الهيئة للجمهور وتحقيق تطلعاتهم.

وقد تناولت الورشة التعريف بمفهوم ومبادئ الحوكمة ونشأتها وعناصرها ومتطلباتها، وموقع التدقيق من منظومة الحوكمة، والعلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وأسباب الاهتمام بالحوكمة، والحوكمة في منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، وشرحاً مبسطاً لمفهوم الحوكمة في المؤسسات الحكومية والأجهزة العامة بالدولة، وإطار الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وكيف تساعد الحوكمة الهيئات على التميز، ونظام إدارة المخاطر المؤسسية، والاعتبارات الرئيسة لنجاح الحوكمة.

وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج الهيئة وخططها لتأهيل العاملين فيها وتعريفهم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وتعزيز الثقة بأنفسهم للقيام بدورهم العملي بتفرد وإتقان وتحقيق إنجازات عالية، وذلك من خلال إلحاقهم بدورات وورش عمل نظرية وتدريبية تساهم في تطوير قدراتهم وتدفعهم للتميز والابتكار واستشراف المستقبل بما يخدم توجهات الحكومة الاتحادية.