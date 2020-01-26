53 ألف مستفيد في أم القيوين من مساعدات «الهلال» خلال 2019

المصدر: أم القيوين - البيان

استفاد 53 ألفاً و148 شخصاً من البرامج الخيرية والإنسانية للعام 2019 التي نفذها مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين بقيمة إجمالية زادت على 5 ملايين و87 ألف درهم، شملت برامج إنسانية وطبية وبرامج مخصصة لدعم أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مشاريع الأضاحي وإفطار الصائم والعديد من المشاريع الخيرية الأخرى.

وقال ناصر يوسف بن حضيبة مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين: إن مساعدة ودعم المحتاجين يعد أولوية كبيرة في عملنا، ونفخر بفريق العمل المتميز بالمركز، وجهوده النابعة من حب الإمارات للخير والحرص البالغ على دعم وإغاثة الملهوفين في كل مكان، وسنواصل عملنا بكل الجهود الممكنة عرفاناً منا لقيم الولاء والانتماء لدولتنا العظيمة وقيادتنا الرشيدة.

وتنوع ملف المساعدات الذي نفذه مركز الهلال الأحمر في أم القيوين بين الإنسانية التي بلغت قيمة مشاريعها ما يزيد على 4 ملايين و223 ألف درهم، والطبية التي بلغت نحو ما يزيد على مليون و232 ألف درهم، وتأهيل أصحاب الهمم، حيث بلغت المساعدات المقدمة لدعمهم ما يزيد على 314 ألف درهم، فضلاً عن المشاريع الداعمة لطلاب العلم بأكثر من مليون و6 آلاف درهم استفاد منها نحو 420 طالباً.

وعلى صعيد متصل وفي مجال تنفيذ المشاريع الموسمية لمركز الهلال الأحمر في أم القيوين، فقد بلغ عدد المستفيدين من مشروع المير الرمضاني نحو 1694 شخصاً بقيمة 180 ألف درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع توزيع لحوم الأضاحي 1694 مستفيداً بقيمة إجمالية زادت على 179 ألف درهم، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع زكاة الفطر 1485 مستفيداً بقيمة 212 ألف درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع إفطار صائم نحو 43 ألفاً و200 شخص بقيمة إجمالية 375 ألف درهم.

ونفذ مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين 49 فعالية متنوعة ضمن برامج توعية المجتمع استفاد منها 1883 شخصاً، شملت مجموعة من الحملات الصحية والوقائية والورش التدريبية، إضافة إلى مجموعة أخرى من برامج الدعم النفسي والاجتماعي، ودورات في الإسعافات الأولية.

وفي إطار برامج المركز المخصصة للأيتام، بلغ مجمل الفعاليات المنفذة مع نهاية العام 2019 نحو 13 فعالية، شارك فيها 445 يتيماً، فيما بلغ عدد النفقات المسجلة لبرنامج كفالة الأيتام ما يزيد على 4 ملايين درهم.

وضمن جهود مركز الهلال الأحمر التطوعية في أم القيوين تم استحداث قسم الاستجابة للطوارئ والأزمات، لتقديم الدعم والمعونة للمتضررين من جراء الأمطار والسيول أو الحرائق، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ونفذ القسم مجموعة من المبادرات المشتركة مع الدوائر الحكومية بنجاح. كما شارك قسم المتطوعين بمركز الهلال الأحمر في أم القيوين بـ 452 فعالية مختلفة، أسفرت عن تسجيل 42 متطوعاً جديداً.