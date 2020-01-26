«الخارجية» تنصح المواطنين المسافرين باتباع إرشادات الوقاية من «كورونا»

المصدر: أبوظبي، دبي ـ البيان

نصحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين المسافرين إلى الصين ودول أخرى، باتباع إرشادات الوقاية من فيروس الالتهاب الرئوي الجديد «كورونا» الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة.

وقالت الوزارة على حسابها عبر موقع «تويتر»، «في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد «كورونا»، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تنصح وزارة الخارجية مواطني الدولة باتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة».

ونصحت الوزارة المواطنين الموجودين في الدول التي انتشر فيها الفيروس أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع رقم مركز اتصال الوزارة 0097180044444 كما تدعو المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي. https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/services/twajudi.

ونشرت الوزارة مجموعة من النصائح الخاصة بفيروس كورونا المنتشر في الصين وعدة دول حول العالم، صادرة عن مركز أبوظبي للصحة العامة وهي: تجنب الحيوانات (حية أو ميتة) وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهية)، وتجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية، وغسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

من جهتها، أصدرت إدارة التنظيم الصحي في دبي تعميماً لجميع المنشآت الصحية الخاصة والمرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي، طالبتهم فيه بأن يكونوا أكثر يقظة عند التعامل مع الحالات المصابة بأعراض تنفسية حادة وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس والتهاب رئوي ومرتبطة بتاريخ السفر إلى دولة الصين خلال آخر 14 يوماً السابقة.

وطالبت جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الإبلاغ الفوري عن كل الحالات المشتبه بها، أو المؤكدة بفيروس كورونا الجديد، إلى قسم الطب الوقائي، والاتصال الفوري بالأرقام التالية: 00971562253800 أو 00971562256769، وبالنسبة إلى القطاع الخاص من خلال شريان (Idns)، أما القطاع الحكومي فعبر إدخال طلب الإبلاغ عن الأمراض المعدية من خلال نظام «سلامة».