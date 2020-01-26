«دار البر»: الإمارات تتصدى للفقر في العالم عبر التعليم

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت جمعية دار البر أن إطلاق دولة الإمارات من «دافوس» أكبر مشروع عالمي لتعليم «البرمجة» الذي يستهدف 5 ملايين شاب في 50 دولة حول العالم.. يكشف عن رؤية ثاقبة واستراتيجية ناجعة وفكر حكيم في التنمية وعمل الخير ومحاربة الفقر في وقت واحد، وهو ما تقوده دولتنا في العالم اليوم بكل كفاءة وحكمة واقتدار بالتصدي للفقر ومساعدة المحتاجين عبر جسور التعليم الراسخة.

وقال خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر: إن احتضان الإمارات لـ«غلوبال غول لايف» ضمن 10 دول في العالم تستضيف الحدث بشكل متزامن لوضع حد لمشكلة الفقر المدقع في هذا العالم بحلول 2030، يمثل شهادة جديدة يمنحها العالم للإمارات وتؤكد ريادتها وموقعها الإنساني والخيري والتنموي.. مشدداً على أن دولتنا تمضي على طريق الخير والرحمة ترجمة لقيم ديننا الحنيف وتجسيداً لتراث الإماراتيين في العمل الخيري وحبهم لمساعدة الناس ومد يد العون لهم في كل مكان.