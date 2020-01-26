«توظيف 2020» ينطلق غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

يفتتح غداً معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض التوطين الرائد في الدولة، «توظيف 2020»، بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

ويستهدف المعرض -الذي تنظمه شركة «إنفورما ماركتز»، وتستمر أعماله حتى 29 يناير الجاري – المواطنين الباحثين عن فرص عمل، وكذلك الموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية لمساعدتهم على إيجاد برامج تدريبية وتعليمية طموحة تساعدهم في معرفة متطلبات سوق العمل والمهن المستحدثة.

ويحظى المعرض - الذي يفتح أبوابه مجاناً أمام المواطنين الباحثين عن عمل - برعاية مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع «إيدج»، وغيرها من القطاعات بوصفها «شريك التكنولوجيا المتقدمة»، والقوات المسلحة «الراعي التيتانيوم»، وشرطة أبوظبي «الراعي البلاتيني»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) «الراعي البلاتيني» ومصرف أبوظبي الإسلامي «الراعي البلاتيني»، وطيران الاتحاد «راعي الطيران الرسمي»، وجامعة نيويورك أبوظبي «راعي التعليم»، وصناعات «الشريك الصناعي».

وتقدم الدورة الـ 14 من معرض توظيف العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات لدعم ملف التوطين وتنفيذ رؤية الدولة في زيادة القوى العاملة والكوادر المواطنة في سوق العمل، إذ تتمثل أبرز القطاعات في الهندسة، الإدارة، الصحة والسلامة، تقنية المعلومات وغيرها من التخصصات الحيوية.

ويشارك في المعرض هذا العام عدد من المؤسسات الوطنية الكبرى، منها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والاتحاد للطيران، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالإضافة إلى شركة المسعود، وغيرها من الشركات الكبرى.

كما يشارك في المعرض عدد من الجامعات المرموقة وذلك في إطار مساعي مؤسسات التعليم العالي بالدولة لمساعدة الشباب المواطنين على تطوير مستوياتهم الأكاديمية وتحصيلهم العلمي، من خلال باقات متميزة من برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة.