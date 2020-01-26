3.8 مليارات درهم أنفقها صندوق أبوظبي للتقاعد 2019

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

كشفت إحصاءات صندوق أبوظبي للتقاعد أن مجموع المنافع التقاعدية التي أنفقها الصندوق خلال العام الماضي، بلغ 3.8 مليارات درهم، وأشارت إلى أن أعداد المتقاعدين حتى نهاية العام الماضي بلغت 12 ألفاً و88 متقاعداً، بينهم 9 آلاف و618 من الذكور (بنسبة 80 % من إجمالي المتقاعدين)، مقابل 2.470 من الإناث (بنسبة 20 %)، فيما بلغ متوسط السن عند التقاعد 53 عاماً، وكان متوسط سن المتقاعدين الأحياء 62 عاماً، لافتة إلى أن عدد المتقاعدين الجدد خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 191 متقاعداً، 56 % منهم ذكور، مقابل 44 % إناث، بينهم 146 متقاعداً من القطاع الحكومي، و33 من القطاع شبه الحكومي، و12 من القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمها الصندوق مؤخراً، لممثلي الصحف ووسائل الإعلام، للإعلان عن تقرير حصاد وإنجازات الصندوق خلال العام المنتهي (2019)، بحضور فاطمة الشريقي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي باسم الصندوق، وعدد من المسؤولين بالصندوق، وقدمت الشريقي عرضاً لتاريخ صندوق أبوظبي للتقاعد، الذي تأسس في عام 2000، بموجب القانون رقم ( 2 ) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، ليكون ثمرة لتطلعات حكومة أبوظبي للارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين وتأمين مستقبلهم.

وأكدت أن إجمالي أعداد المؤمّن عليهم لدى الصندوق حتى نهاية العام الماضي بلغ 90 ألفاً و172 مشتركاً، بينهم 50 ألفاً و126 مواطناً من الذكور (بنسبة 56 % من إجمالي المؤمّن عليهم)، مقابل 40 ألفاً و46 مواطنة من الإناث، (بنسبة 44 %)، موضحة أن أعداد المؤمّن عليهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغت 1606مواطنين ومواطنات، بينهم 55 % من الإناث، مقابل 45 % من الذكور.

وتفصيلاً ذكرت الشريقي أن إجمالي المواطنين المؤمّن عليهم من قبل مؤسسات القطاع الحكومي بلغ 58 ألفاً و805 مواطنين ومواطنات (بنسبة 65 % من إجمالي المؤمّن عليهم لدى الصندوق)، مقابل 22 ألفاً و807 مواطنين ومواطنات، في القطاع شبه الحكومي (بنسبة 25 %)، وأخيراً 8 آلاف و560 مواطناً ومواطنة، مسجلين من قبل مؤسسات القطاع الخاص (بنسبة 10 % من إجمالي المؤمّن عليهم).

وأوضحت الشريقي أن عدد المستحقين لدى الصندوق بلغ حتى نهاية العام الماضي 9 آلاف و707 مستحقين، بينهم 8 آلاف و165 من النساء (بنسبة 84 % من إجمالي المستحقين)، مقابل 1542 من الذكور (بنسبة 16 %).

وأشارت إلى أن استراتيجية عمل الصندوق تهدف إلى تحقيق إدارة خدمات جهات العمل من تسجيل وتحديث بيانات وتحصيل الاشتراكات الشهرية عن المؤمّن عليهم، والقيام بحماية وإدارة الأصول المالية من خلال تطبيق استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل، وفحص المركز المالي لنظام التقاعد في إمارة أبوظبي، من خلال الدراسات الإكتوارية.