انطلاق النسخة 20 لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

انطلقت، الخميس الماضي، النسخة الـ20 من جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتشمل 20 فعالية متنوعة.

وتضمّن حفل الانطلاق تنظيم الفعاليات وإلقاء المحاضرات المميزة على يد نخبة من الوعاظ والمتخصصين، اشتملت على موضوعات متعددة اعتنت بغرس قيم الإيمان والعمل الصالح، وتعزيز التسامح والتعايش وشكر النعم، وترسيخ العلاقات الأسرية والاجتماعية، وتكريس أخلاق زايد الخير، وبيان جهود الإمارات في خدمة القرآن الكريم، والحث على العلم والإبداع والسعادة والإيجابية، وذلك انطلاقاً من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، واعتماد هذا العام «عام الاستعداد للخمسين».

وقال أحمد الشحي، المدير العام لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إن الجائزة تسعى في كل عام لإطلاق فعاليات مميزة إلى جانب المسابقات التنافسية، لافتاً إلى أن الدورة العشرين تشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل محاضرات ودورات علمية لجميع شرائح المجتمع ستقام في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة لتعميم النفع والفائدة على الجميع.