إقرار مشروع قانون الرعاية الاجتماعية بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أقرَّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الرابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، التي عقدت بمقره برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، مشروع قانون الرعاية الاجتماعية بعد مناقشة ما يتصل به من مواد تتعلق بفاقدي الرعاية الاجتماعية ودور الأسر الحاضنة والجهات المعنية بالحضانة ورعاية فاقدي تلك الرعاية وأوجه الرعاية المقدمة من خلال مواد مشروع القانون.

وجاءت مناقشة المجلس للمشروع والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس بحضور عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية .