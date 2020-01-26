1741 مشروعاً جديداً بالشارقة تصلها الكهرباء 2019

المصدر: (الشارقة - البيان)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة توصيل خدمات الكهرباء لعدد 1741 مشروعاً جديداً خلال عام 2019 من مختلف الفئات السكنية والصناعية والتجارية والحكومية والزراعية على مستوى مدينة الشارقة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتلبية طلبات توصيل الكهرباء في أسرع وقت وفق أفضل نظم الأمن والسلامة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة مستمرة في تطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كل مناطق إمارة الشارقة، بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية في كل المناطق بإمارة الشارقة سوى أيام قليلة، وفيما يخص توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين تتم خلال 24 ساعة بشرط تحقق مطلبين أساسيين هما شهادة إنجاز مبنى من البلدية، وشهادة من استشاري كهرباء معتمد.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال التخطيط السليم والاعتماد على أفضل النظم العالمية لتطوير شبكة الكهرباء إلى القضاء نهائياً على قوائم الانتظار وتوصيل التيار الكهربائي لأي مشروع فور الانتهاء منه، دون أي تأخير بشرط التزام الملاك الكامل بشروط الأمن والسلامة.

وأوضح أن الهيئة وضعت معايير لتوصيل الكهرباء للمشاريع المختلفة، وتم التنسيق مع أكثر من 200 من مكاتب الاستشارات الهندسية للانضمام لفريق الطاقة، بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية لوضع وتطبيق المعايير والمتطلبات والآليات الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة الذكية في إمارة الشارقة بهدف التطوير ومواكبة التغيرات العالمية وتطبيق أفضل أنظمة ترشيد الاستهلاك العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجية واضحة لتحقيق التميز والريادة.

وأكد أن المكاتب الاستشارية شريك استراتيجي للهيئة للوصول إلى تطوير وتحديث كل الأنظمة والإجراءات حيث إن مكاتب الاستشارات الهندسية تعتبر نقطة البداية لأي مشروع ويمكن من خلال التصميمات توفير حوالي 30 إلى 40% من الطاقة مما يساهم في دفع مسيرة العمل قدماً.

وأوضح أن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعمل على تطوير محطات الإنتاج وشبكات التوزيع بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية ومراكز الأبحاث والجامعات.