حاكما عجمان ورأس الخيمة يؤديان صلاة الجنازة على جثمان حمدة بنت أحمد الغرير

المصدر: عجمان - وام

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، صلاة الجنازة في مسجد الشهداء بدبي على جثمان المغفور لها الشيخة حمدة بنت أحمد الغرير التي وافتها المنية أول من أمس.

وأدى الصلاة، إلى جانب سموهما، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع غفيرة من أبناء إمارة عجمان والمقيمين. وقد شيّع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير في مقبرة القصيص بدبي.

وقدّم صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر السلوان.