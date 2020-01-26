«صحة» تستعرض خبراتها في مجال الرعاية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يقدم عدد من الاستشاريين والمختصين والأطباء العاملين في المنشآت الطبية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» خلاصة تجاربهم وخبراتهم في مجال الرعاية الصحية والتشخيص والعلاج خلال مشاركتهم في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020، الحدث الأضخم الذي يجمع أبرز العاملين والمهتمين في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تستضيفه مدينة دبي في الفترة من 27-30 يناير الجاري.

وقال الدكتور علي العبيدلي المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في شركة «صحة»: إن مؤتمر الصحة العربي يعد منصة سنوية مبتكرة لتبادل أفضل الممارسات الطبية والمعرفية، وهذا يتماشى مع أهداف شركة «صحة» الرامية إلى تطوير الممارسات الطبية وتحسين النتائج النهائية للمرضى.

وأضاف أنه سوف يستعرض خلال إحدى جلسات المؤتمر تجربة «صحة» في مجال التعليم الطبي، وبرامج صحة التدريبية للأطباء، المبادرة الكبرى لتوطين القطاع الصحي بما يخدم مجتمع دولة الإمارات.

ويشارك في جلسات مؤتمر الصحة العربي لهذا العام نخبة من المختصين والأطباء في شركة «صحة»، من أبرزهم الدكتور أنور سلام المدير التنفيذي لدائرة الشؤون الطبية والفنية في شركة «صحة»، ويتحدث عن الوفيات التي تقع خلال فترة الولادة في منطقة الشرق الأوسط.

كما يقدم الدكتور ناصر عماش الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، خلال إحدى جلسات مؤتمر الصحة العربي، نظرة عامة على المدينة والرعاية الصحية المتميزة.