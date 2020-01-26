تفاهم بين مجلس الشارقة للتعليم و«فزعة»

وقع مجلس الشارقة للتعليم مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية - برنامج فزعة وذلك في إطار تسهيل استفادة موظفي المجلس من خدمات البرنامج. وقع المذكرة محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، وأحمد محمد بو هارون مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية عضو مجلس الإدارة.

وتنص المذكرة التي تم تحديد مدتها بثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي على أن يقدم الصندوق للموظفين العاملين في المجلس خدماته المتنوعة المندرجة في إطار برنامج «فزعة» تحت الفئة الذهبية وفقاً للشروط والضوابط المحددة من قبل الصندوق وذلك من خلال شركاء داخليين وخارجيين خلال فترة سريان المذكرة.

وبموجب المذكرة سيكون بإمكان موظفي المجلس الحصول على الخدمات التي يوفرها برنامج «فزعة» لجميع فئات بطاقات البرنامج والمتضمنة خصومات وعروضاً حصرية وتسهيلات على حزمة واسعة من الخدمات والاحتياجات الأساسية.