افتتاح مركز التصوير الطبي بمستشفى ثومبي الجامعي في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان أن مركز التصوير الطبي بمستشفى ثومبي يحوي أكثر من 22 جهازاً للتشخيص، منها أجهزة الموجات الصوتية والأجهزة المقطعية والرنين المغناطيسي وقياس كثافة العظام والأشعة التخصصية والتداخلية.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس مركز التصوير الطبي التابع لمستشفى ثومبي الجامعي بحضور الدكتور ثومبي محيي الدين رئيس مجموعة ثومبي وأكبر محي الدين ثومبي نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في المجموعة والدكتور محمد فيصل، مدير العمليات في مستشفى ثومبي الجامعي، وكبار الشخصيات في مجال الرعاية الصحية والقطاعات المتعاونة معها، وممثلين من مختلف الشرائح في المجتمع. وقال أكبر محي الدين ثومبي إن مركز التصوير الطبي للتقنيات المبتكرة سوف يكون هادفاً في مجال السياحة الطبية في المنطقة وخارجها ما يزيد من أهمية مستشفى ثومبي الجامعي كمركز إقليمي رائد للرعاية الصحية، وذلك من خلال التزام المستشفى بتوفير أحدث التقنيات الطبية لتحسين الجودة الشاملة للرعاية وضمان سلامة المرضى، مبيناً أن المركز يحتوي على أحدث التقنيات والمعدات المتطورة، ويديره فريق من المهنيين ذوي الخبرات العالية وتشمل 3 خدمات في مجال الأشعة.