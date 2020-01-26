مشاركة محلية قوية في معرض الصحة العربي

المصدر: (دبي - البيان)

اختارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في أوسع مشاركة لها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020 الذي تنطلق فعالياته بدبي بين 27 و30 يناير الجاري، شعار «صحة الإمارات مسؤولية مشتركة» لتستهل مساهماتها في مطلع عام الاستعداد للخمسين بحزمة مشاريع مبتكرة، يرتكز معظمها على تقنيات الجيل القادم من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل الرعاية الصحية، مع التركيز على الرعاية الصحية الوقائية والخدمات الذكية على مدار الساعة بدون تدخل بشري، لدعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

وتأتي مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020 ضمن استراتيجيتها 2017-2021، والأجندة الوطنية 2021 والرؤية المنبثقة عنها الرامية إلى بناء نظام صحي فعّال ومستدام لمجتمع سعيد، مؤكدة حرصها على تكاملية الخدمات الصحية بأشكالها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتعزيزية مع الجهات الصحية بالدولة، من خلال إطلاق وتنفيذ مشاريع صحية وطنية مشتركة، ضمن رؤية عام الاستعداد للخمسين ووصولاً لمئوية الإمارات 2071 الرامية إلى بناء جيل إماراتي يواكب التطورات العلمية في مجال الطب والعلوم الصحية، ويعمل على المساهمة الفاعلة في البحث العلمي، للوصول إلى مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة.