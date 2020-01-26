محاضرة لمدير «الذكاء الاصطناعي» بالبيت الأبيض

المصدر: ( أبوظبي- البيان)

تستضيف اليوم جامعة السوربون أبوظبي، الدكتور جيمس كيروز، مدير شؤون الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض الأمريكي. ويلقي كيروز وهو مستشار في مركز السوربون للذكاء الاصطناعي محاضرة علمية بالجامعة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي: وعود، تحدّيات ووجهات نظر عالمية» بحضور معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، رئيس مجلس أمناء الجامعة وعدد من قيادات جامعة السوربون أبوظبي وسوربون باريس وحشد من الأكاديميين والطلبة والإعلاميين.

وتتزامن هذه المحاضرة مع الإعلان عن افتتاح مركز السوربون للذكاء الاصطناعي بجامعة السوربون أبوظبي اليوم. وسيتناول كيروز في محاضرته الآفاق المستقبلية التي يحملها علم الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كالصحة والتعليم والاكتشافات العلمية، كما سيتحدث عن أسس أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة وآليات عملها والتحديات المقترنة بها والنشاطات العالمية المقترنة بالذكاء الاصطناعي مسلطاً الضوء على دور «سكاي» المهم في تميز البحث العلمي والتعليم وجوانب أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن الدكتور كيروز هو مساعد سابق لمدير علوم الحاسوب والمعلومات والهندسة في مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية ومساعد مدير شؤون الذكاء الاصطناعي في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض وأستاذ زائر ومستشار في سكاي.