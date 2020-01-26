6 محاور لملتقى الابتكار بمكتبة زايد

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تنظم مكتبة زايد المركزية الملتقى الثالث للابتكار واستشراف المستقبل خلال الفترة من 17 وحتى 19 فبراير المقبل، وسيتضمن الملتقى 6 محاور تتمثل في استشراف المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والفضاء، والاستدامة، وإكسبو.

وقالت الدكتورة هبة الله محمد عبد الفتاح رئيس نادي الإنجاز الابتكاري: «يأتي الحرص على تنظيم الملتقى لتحفيز وتشجيع الطلبة والطالبات من شتى المراحل العمرية على الابتكار للوصول إلى الريادة والتميز في كل النواحي من خلال تجسيد مفاهيم الابتكار، ففي اليوم الأول من الملتقى ستنظم ندوة، وهي عبارة عن جلسة حوارية في الابتكار واستشراف المستقبل، وسيتحدث فيها خبراء في مجال الابتكار، وسيتضمن اليوم الثاني محاضرة عن الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثالث محاضرة بعنوان رعاية الموهوبين وكيفية المحافظة عليهم، وسيعقب ذلك تكريم الفائزين في المبتكرات والمؤسسات المشاركة، إضافة إلى باقة وسلسلة الندوات والورش المبتكرة، التي ستتضمن مواضيعها محاور الملتقى الستة، وكذلك معرض المبتكرات الذي سيشارك فيه مجموعة من طلاب وطالبات المدارس والمؤسسات الحكومية والشركات والأفراد المبدعين من منطقة العين».

وأوضحت أنه استعداداً لشهر الابتكار 2020 سيتم افتتاح «نادي الإنجاز الابتكاري» من قِبل إدارة أندية الاستدامة المدرسية بجمعية أصدقاء البيئة، وسيستهدف النادي المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والطالبات من جميع المراحل وجميع المهتمين.

وأضافت: «سيسعى النادي إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في تعزيز الإنتاج الابتكاري، واستثمار المواهب والكوادر الفنية البارعة من الطلاب في إنتاج ابتكارات متنوعة ذات جودة عالية، وعقد مختبرات للابتكار استعداداً لشهر الابتكار 2020، وتسريع معدل الإنجاز الابتكاري وتقديم الدعم والإرشاد اللازم للفئات المستهدفة، وسينظم برنامج نادي الإنجاز الابتكاري بالتعاون مع ملتقى الابتكار واستشراف المستقبل المعرض المستدام، وهو عبارة عن معرض دائم سيتم افتتاحه في اليوم الأول من ملتقى الابتكار واستشراف المستقبل».

وأشارت إلى أنه سيصاحب المعرض ورشة مسجلة عن حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، إضافة إلى إطلاق موسوعة ابتكارات العصر الرقمي من خلال التعاون مع مكتبة زايد المركزية، وسيتم اختيار أفضل الابتكارات لوضعها في الموسوعة، وكذلك اختيار أفضل عشرة ابتكارات فقط لوضعها في المعرض المستدام. كما سيحفل المعرض بباقة من الورش التي ستتمثل في ورشة لغة المستقبل، وورشة مصنع روبوتات المستقبل.