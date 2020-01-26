13280 مخالفة بيئية رصدتها «راقب» في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح)

أكدت دائرة الخدمات العامة ممثلة في وحدة الرقابة برأس الخيمة أنها لن تتهاون مع المخالفات البيئية التي يقوم بها البعض ممن يشوهون المظهر الجمالي للمناطق السياحية والطبيعية في الإمارة، مشيرة إلى أن دوريات «راقب» المعنية بالمحافظة على البيئة رصدت 13280 مخالفة بيئية خلال العام الماضي، مقارنة بـ9464 مخالفة خلال عام 2018.

وأوضح عبدالله حمد الشحي مدير وحدة الرقابة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لـ«البيان» أن المخالفات التي تم رصدها خلال العام الماضي ساهمت في ردع فئة المخالفين من الأشخاص المستهترين بالجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في المواقع السياحية والطبيعية وشواطئ الإمارة، لافتاً إلى أن ارتفاع تلك المخالفات يؤكد التحرك الإيجابي لمفتشي دوريات «راقب» المعنية بالحفاظ على البيئة، في ظل زيادة الطلب على السياحة الداخلية من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن مخالفة رمي المخلفات جاءت في المرتبة الأولى لإجمالي المخالفات مسجلة 7401 مخالفة، كما سجلت مخالفات البند الثامن من لائحة المخالفات والخاصة برمي المخلفات من نوافذ المركبات 2298 مخالفة، فيما سجلت مخالفات التخلص من فحم الشواء بالدفن في الرمال 1977 مخالفة.

وأكد الشحي، أن الدائرة تسير يومياً 48 دورية رقابية متحركة في مختلف مناطق الإمارة وخاصة مع بداية هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، حيث تستقطب المناطق الطبيعية آلاف العائلات والتجمعات الشبابية.