«علوم الاستمطار» يستضيف ورشة تحديث المجالات البحثية

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ورشة عمل بهدف تحديث المجالات البحثية المستقبلية لمشاريع أبحاث الدورات المقبلة من البرنامج، وجاءت الورشة استكمالاً للمناقشات المثمرة التي شهدتها جلسات الملتقى الدولي للاستمطار في نسخته الرابعة.

وشهدت الورشة التي استمرت لمدة يوم واحد مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأبحاث والتقنيات الجوية، وركزت على محورين رئيسيين: «تحديد الفجوات المعرفية بين العلوم السحابية وتطبيقاتها الميدانية» و«مناهج وتقنيات جديدة في علوم الاستمطار».

واستهلت الورشة بكلمة ترحيبية ألقتها علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، والتي لخصت أهداف البرنامج وأهميته في رفد الحقل العلمي المتنامي للاستمطار. وقالت المزروعي: «تأتي هذه الورشة بعد النجاح الكبير الذي حققته جلسات النسخة الرابعة من الملتقى الدولي للاستمطار والتي شكلت فرصة هامة لعقد العديد من المناقشات البناءة ».