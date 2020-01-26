«تدوير» يسيطر على آثار الحالة الجوية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير، على تنفيذ خطة عمل متكاملة، نجح من خلالها بالسيطرة على الآثار المترتبة على المنخفض الجوي والموجة الهوائية الباردة عالية التأثير، الذي تعرضت لها إمارة أبوظبي بشكل غير مسبوق خلال الفترة بين 9 حتى 15 من الشهر الجاري، مما تسبب في تشكل العديد من السيول وارتفاع منسوب المياه على كافة مدن الإمارة.

وحرصت تدوير خلال اليوم الأول للمنخفض الجوي على إبقاء كافة فرقها في حالة جهوزية تامة، من أجل ضمان تطبيق إجراءات السلامة والأمان على مدار أيام العاصفة، حيث تغلبت تلك الفرق على كافة المعوقات الطارئة التي تعرضت لها شوارع أبوظبي، والعين، والظفرة، كأعمدة الإنارة والأشجار المُتساقطة وحاويات النفايات المتطايرة جراء الرياح القوية، وذلك عبر تبني خطط طوارئ ميدانية عاجلة ضمنت السيطرة الكاملة على الآثار السلبية المترتبة على الظروف الجوية.

وتعاملت الفرق المختصة التابعة لتدوير مع 339 مستنقعا وتجمعا مائيا في كافة أرجاء الإمارة، منها 171 مستنقعا ومجمعا مائيا في أبوظبي، و118 في العين، و49 في الظفرة، حيث عملت طيلة أيام المنخفض على مدار الساعة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للتعامل مع المستجدات اللحظية جراء العاصفة في وقت قياسي. وشارك قرابة 4000 عامل على مدار الساعة، استخدموا 344 آلية من أجل إعادة الوضع إلى طبيعته في كافة أرجاء الإمارة، حيث نجحوا بنقل ما يقارب 3000 طن من المخلفات الخضراء، والمخلفات كبيرة الحجم، إلى جانب إزاحة الرمال ومخلفات العوائق .