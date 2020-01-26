10 تحديات تطلقها رأس الخيمة لاستشراف عام 2071 وترسيخ التميز الوظيفي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، لـ «البيان»، عن إطلاق مبادرة «تحدي الخمسين 2020» لاستشراف عام 2071 وترسخ ثقافة التميز الوظيفي تماشياً مع «عام الاستعداد للخمسين» عبر تطوير خطط ومشاريع الموارد البشرية، التي تستهدف انضمام كل موظف بالدائرة في فريق واحد على الأقل بمجالات التحدي، ويكون مكلفاً بدور الحصر والمسح والتشجيع والتسهيل وتقديم الدعم والمشاركة الفعلية لإنجاز متطلبات العمل، تحت إشراف شيخة علي الحبسي مساعد المدير العام للشؤون التنفيذية.

وأشار إلى أن مبادرة «تحدي الخمسين 2020» تشمل 10 تحديات:

1 إطلاق الخيال (نستشرف المستقبل):

ويضم إعداد تصور تخيلي لمستقبل الدائرة في عام 2071، من حيث الدور والعاملين والاسم والتقنيات، ويكون عدد التصورات التخيلية المطلوبة 50 تصوراً، ويجوز الاستعانة بأفراد من خارج الدائرة للمشاركة في الخيال بنسبة 50%، ويجب ألا يتجاوز التصور صفحة واحدة أو اثنتين بحد أقصى.

2 روعة الإبداع «مشاكلنا محلولة»:

ويركز على حصر 50 مشكلة تواجهها الدائرة في أي مجال، وإيجاد حل إبداعي واحد على الأقل لكل منها، والتي قد تكون صغيرة وبسيطة أو كبيرة ومعقدة، ويتم التعرف على المشاكل من خلال إجراء مسح واستطلاع لكافة العاملين في الدائرة، ويجوز التعرف على الحلول الإبداعية من خلال التشاور والتشجيع والاسترشاد بتجارب مبتكرة، وأن تكون الحلول قابلة للتطبيق.

3 اقتحام الميدان «نحن معكم»:

ويستهدف إجراء 50 زيارة ميدانية للجهات المرتبطة بعمل الدائرة، وتتكون الزيارات للأغراض المختلفة رسمية أو غير رسمية، وبحد أدنى ساعة واحدة للزيارة، ويتم توثيق الزيارة وتحديد الأهداف منها ورصد أهم نتائجها ومخرجاتها ورفع التوصيات المناسبة في ضوئها، ويشارك في هذا التحدي موظفو دائرة الموارد البشرية فقط.

4 بناء القدرات «مواهبنا بلا حدود»:

والمعني بتطوير 50 مهارة جديدة غير متوفرة في الدائرة حالياً أو متوفرة بشكل ضعيف، ويتم إعداد قائمة بالمهارات المقترحة وعرضها على موظفي الدائرة وتشجيع الموظفين على اكتسابها، سواء كانت المهارة بسيطة أو معقدة، في كافة المجالات الفنية والإدارة والاجتماعية، ويمكن اكتساب المهارة من خلال أية وسيلة مناسبة، ويتم عمل قاعدة بيانات تشمل جميع موظفي الدائرة والمهارات المتوفرة لديهم ودرجة إتقانها.

5 الاحتفاء الاستراتيجي «وسامنا الفخر»:

بهدف تحقيق 50 مؤشراً استراتيجياً بنسبة 100%، ويشمل دور الفريق متابعة المؤشرات وتشجيع فريق العمل والوحدات المعنية على تحقيقها، حيث يبلغ إجمالي المؤشرات 243 مؤشراً بالدائرة.

6 التبادل المعرفي «نفك شفرة المستقبل»:

والذي يستهدف تقديم 50 مساهمة معرفية ترتبط بالمستقبل وذات علاقة بإدارة الموارد البشرية، وتكون المشاركة متاحة لجميع موظفي الدائرة، وألا تتجاوز المساهمة صفحة واحدة أو اثنتين، ويتم عرض المساهمات في جلسات معرفية لتعميم الاستفادة.

7 التحول المؤسسي «نتغير بثقة»:

والمعني بدعم عملية التغيير والتحول المؤسسي في مجال (success factor) ونموذج العمل التشغيلي الجديد (PWC ) والهيكل التنظيمي لعام 2019، وتحقيق رضا المعنيين من هذا التحول 50/‏‏‏‏50، والتأكد من وجود خطط لإدارة التغيير ومتابعة تنفيذها لضمان فاعلية التحول.

8 مفاتيح السعادة «نفتح السعادة من أوسع أبوابها»:

ويستهدف القيام بخمسين نشاطاً لتحقيق سعادة الموظفين، سواء كان بسيطاً أو كبيراً، ويكون دور الفريق اقتراح وتنفيذ بعض الأنشطة أو تشجيع وحصر أنشطة الموظفين الآخرين في هذا المجال، ويفضل أن تكون مفاتيح السعادة مبتكرة، ويتم قياس آلية كل مفتاح على الروح المعنوية والحالة الوجدانية للموظفين.

9 روح الانتماء «نضحي لأجلك»:

من خلال تقديم 50 مساهمة من موظفي الدائرة بشكل عمل أو تطوع أو مشاركة لدعم مسيرة تميز الدائرة، وأن يكون العمل أو المساهمة خارج نطاق الوصف الوظيفي، في أي مجال من مجالات عمل الدائرة أو في مجالات العلاقات الاجتماعية أو الشراكات.

10 مناهل التميز «نتعلم لنرتقي»:

ويكون بتقديم 50 مقارنة مرجعية لممارسة مميزة في عمل الموظف أو الدائرة، وتحديد من هو الطرف المقارن وما هي ممارسته وكيف نسد الفجوة، وأن تكون الممارسة إجراء أو أداة أو طريقة عمل أو خدمة، وألا تتجاوز المقارنة صفحتين لكل ممارسة.