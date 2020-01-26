المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقّعت بلدية مدينة أبوظبي مع شركة «الإمارات للمزادات» الشركة الرائدة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقيتي تعاون في مجال خدمات تأجير الأصول الاستثمارية، ونقل المركبات وإدارة ساحة الحجز بالمفرق، وذلك تعزيزاً لعلاقات التعاون المشترك بينهما بهدف الارتقاء بالخدمات، وتكون بموجبها مزادات بلدية مدينة أبوظبي إلكترونية بالكامل.

وتنص الاتفاقية الأولى على تقديم خدمات تأجير الأصول الاستثمارية التابعة لبلدية مدينة أبوظبي، لشركة «الإمارات للمزادات» على مدار عامين، حيث ستتكفل بتنظيم وإدارة وعقد مزادات إلكترونية لتأجير وتطوير وحدات عقارية تابعة للبلدية مثل: المحلات والمعارض والأكشاك، ومساحات استثمارية، بالإضافة إلى تحمل شركة الإمارات للمزادات مسؤولية اتخاذ الإجراءات وجميع خطوات الإعلان عن الأصول وتسويقها وغير ذلك من الإجراءات والتحضيرات اللازمة لتنظيم والقيام بعملية التأجير بالمزاد العلني الإلكتروني. أما الاتفاقية الثانية فتنص على امتياز نقل المركبات المهملة، وإدارة ساحة الحجز في المفرق.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيتين في مقر بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً، من قبل سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وعبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، والإمارات للمواقف، بحضور عدد من ممثلي الجهتين.