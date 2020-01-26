«عزبتنا غير مع أصحاب الهمم» بشرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أقامت شرطة أبوظبي فعالية «عزبتنا غير مع أصحاب الهمم» بالتعاون مع مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين وفرع نادي ضباط الشرطة في منطقة العين. وشارك في الفعالية التي أقيمت في عزبة البدع التراثية منطقة النباغ أصحاب الهمم وأسرهم والكادر الإداري والتدريسي بالمركز والمتطوعون وعدد من منتسبي شرطة أبوظبي.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات الممتعة ومنها الرياضية، والترفيهية، والثقافية، والاجتماعية ومسابقات التحدي بين أصحاب الهمم ومنتسبي الشرطة ومنحهم الفرصة لإظهار إبداعاتهم وطاقاتهم وتعزز الفعالية جهود شرطة أبوظبي في المبادرات الاجتماعية التي تسهم في دمج أصحاب الهمم بالمجتمع.