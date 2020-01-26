محاكم دبي تخرّج الدفعة الأولى من دبلوم أعمال الخبرة القضائية

المصدر: دبي - البيان

نظمت محاكم دبي، حفلاً لتخريج الدفعة الأولى من دبلوم أعمال الخبرة القضائية، برعاية وحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وبحضور القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي.

وأقيم الحفل في إطار التعاون بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي، سعياً وراء تأهيل كوادر وطنية مؤهلة من خبراء متخصصين يدعمون تحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمها دعم الأجهزة القضائية بخبراء مؤهلين قانوناً وفنياً، وبما يضمن دقة في الأحكام، وتحقيق العدالة المنجزة.

وأكد المنصوري حرص محاكم دبي على الإسهام في وضع المناهج والبرامج والخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم، والعمل على تخريج أجيال تؤمن بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة، النابعة من قيمنا العربية الإسلامية الأصيلة، وفي هذا المجال خطت المحاكم بالتعاون مع معهد دبي القضائي خطوات رائدة، استطاعت توفير المناخ العلمي المناسب للتدريب والتأهيل، من خلال الجمع بين المواد النظرية والتطبيقية العملية، بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة من التدريب، والاستعانة بالخبراء المختصين في هذا المجال من القضاة والمستشارين وغيرهم.

وشدد مدير عام محاكم دبي، على أهمية برنامج دبلوم الخبرة القضائية، كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، الذي يعتبر أولوية مطلقة في دولة الإمارات، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تركز على بناء الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية التي تبقى، بالإضافة إلى رفد المنتسبين للدبلوم بالمعرفة الحديثة والخبرة اللازمة لتعزيز مكامن قوة الإمارات في إنفاذ قوانين.