اختتام البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة من «دبلوم الأداء الحكومي»

المصدر: دبي - وام

اختتمت حكومة الإمارات البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة من برنامج دبلوم الأداء الحكومي، الذي ركز على بناء القدرات الوطنية في مجال الأداء والتخطيط الاستراتيجي والمستقبلي، بمشاركة 60 منتسباً من مختلف الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في أبناء الإمارات وتمكينهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتطوير مستوى الأداء في العمل الحكومي.

ويهدف برنامج دبلوم الأداء الحكومي إلى بناء وتطوير القدرات البشرية وتأهيلها في مجال إدارة الأداء في مختلف القطاعات ودعم الجهات الحكومية وتعزيزها بكفاءات إماراتية شابة قادرة على ابتكار الحلول والبرامج للتحديات المستقبلية، لتنسيق جهود تصميم العمل الحكومي والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، ما يسهم في دعم مؤشرات الأداء وعمليات اتخاذ القرار لخدمة المجتمع وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.

وأكدت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.. أن تمكين الكفاءات القيادية الإماراتية وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة يجسد توجهات الحكومة في تطوير الكوادر البشرية المواطنة وبناء قدراتها في مجالات تعزيز الأداء الحكومي المتميز في مختلف المجالات العمل.

وقالت إن دبلوم الأداء الحكومي يمثل آلية تطويرية لرأس المال البشري المتمكن القادر على التغيير الإيجابي ومواكبة المتغيرات والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، من خلال تعزيز إمكانات الموظفين في مجالي الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي الاستباقي لإيجاد حلول سريعة وفعالة ومبتكرة للتحديات، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل الحكومي وتطوير الخدمات لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

ونظم البرنامج ضمن المساق الأخير لدبلوم الأداء الحكومي بالتعاون مع جامعة ملبورن الأسترالية، جولات معرفية في عدد من الجهات الحكومية الأسترالية المتخصصة في مجالات الصحة، والتعليم، والخدمات الحكومية، والبنية التحتية، والرياضة، والسياحة العالمية، اطلع خلاله المشاركون على أفضل الممارسات في مجال إدارة الأداء الحكومي وعمليات التخطيط الاستراتيجي.

والتقى عبد الله علي السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا وأعضاء من البعثة الدبلوماسي للدولة، خلال الجولة، منتسبي الدبلوم، حيث أطلعهم على مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأستراليا في المجالات التعليمية والاقتصادية والسياحية، مؤكداً حرص حكومة الإمارات على تعزيز هذا التعاون وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز فرص التطور والانتقال بالعمل الحكومي إلى آفاق أوسع.

مساقات

في السياق ذاته، أوضح خالد الهرمودي المدير التنفيذي للأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن برنامج دبلوم الأداء الحكومي نظم على مدى 6 أشهر مساقات تدريبية تخصصية في مجال إدارة الاستراتيجيات الحكومية ومتابعة تحقيقها من خلال حزمة من المؤشرات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن البرنامج شمل مواضيع: دور إدارة الأداء الحكومي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتوظيف البيانات المفتوحة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء، وإدارة أداء الخدمات، وتطوير الثقافة المؤسسية لإدارة الأداء، ومبادئ ومفاهيم منظومة التميز الحكومي.. مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز الاستفادة من وضع وقياس المؤشرات، ودور المؤشرات في رسم مستقبل السياسات والبرامج الحكومية، وأدوات تحويل نتائج المؤشرات إلى برامج وخطط عمل وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية ورفع تنافسية الدولة عالمياً.

وشارك منتسبو الدبلوم في جلسات متخصصة وورش عمل ركزت على منهجيات استشراف المستقبل وإعداد الخطط، وتعرفوا على آليات عمل الحكومة الأسترالية في متابعة أداء وتنفيذ المشاريع ودعم الجهات الحكومية.