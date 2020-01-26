أكاديمية شرطة دبي تسخّر إمكانياتها للتدريب وتحفيز الابتكار والإبداع

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن أكاديمية شرطة دبي، أسهمت إسهاماً كبيراً في تأهيل الكوادر البشرية، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتطوير منظومة العمل في القيادة، إذ تسخر كافة إمكانياتها المادية والمعنوية لتدريب المورد البشري لتحفيز الابتكار والإبداع.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه أكاديمية شرطة دبي ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والرائد الدكتور عبد الرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

وأثنى المري على الدور الحيوي الذي تقوم به أكاديمية شرطة دبي من تأهيل الكوادر العسكرية من الطلبة الجامعيين والمرشحين وصف الضباط والأفراد، مؤكداً أن الأكاديمية رافد مهم للقيادة من خلال إعداد الموارد البشرية وتأهيلهم ليكونوا على قدر عال من المسؤولية، مشيراً إلى أن أهمية التكامل بين القطاعات يسهم في الاستجابة للبلاغات وخفض نسبة الجريمة.

ونوه بأهمية نظام الاستقطاب في جلب الكفاءات المواطنة إلى القيادة العامة لشرطة دبي والاستفادة منهم في شتى المجالات في الهندسة الكهربائية والمحاسبة والمالية وعلم الجريمة والمتفجرات وغيرها، وذلك حرصاً من القيادة العامة لشرطة دبي على جعل المؤسسة الأمنية قبلة للمتفوقين والمبدعين، من خلال تبني الأفكار الإبداعية والمشاريع المبتكرة من طلبة الجامعات، والاستفادة من قدراتهم في دعم مختلف القطاعات الشرطية، واستشراف المستقبل الأمني.

واستهل معالي اللواء عبد الله المري التفتيش بتفقد الطابور العام للعاملين في الأكاديمية والطلبة المرشحين، ومن ثم وقف على تطورات الإدارات الفرعية في الأكاديمية والإحصاءات الخاصة بها، مشدداً على أهمية التطوير الأكاديمي في طرق التدريس والمواد العلمية والتدريب العسكري.

واطلع اللواء المري على مقترح التحول إلى التدريب الذكي للمساقات النظرية للدورات التأسيسية، والتي تشمل تخصصات القانون، والتخصصات الإدارية، والأمنية، والجنائية، والمرورية، والأزمات والكوارث، كما اطلع على إنجازات إدارة الخدمات المتمثلة في تحسين البيئة الداخلية من خلال تطوير القاعات الدراسية، وتغيير الديكور في نادي الطلبة المرشحين، وصيانة دورات المياه في مطعم وثكنات الطلبة المرشحين، إضافة إلى مبادرة الترشيد الاستهلاكي والفوز بجائزة الترشيد التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي للموسم 13.

كما اطلع على مبادرات إدارة التدريب التخصصي، ومنها مبادرة «انتقاء وارتقاء» الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية لإسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، وتدريب الطلبة أصحاب المواهب لتطوير مستوياتهم الرياضية لتحقيق البطولات والإنجازات الرياضية، إلى جانب مبادرة علاج الباراتايكوندو لأصحاب الهمم، لعلاجهم عن طريق رياضة الباراتايكوندو، ومبادرة «التأهيل الذاتي لمدربي الأكاديمية»، ومبادرة «مركز لائق للاستشارات الرياضية»، ومبادرة «تأهيل التايكواندو لكبار المواطنين»، إضافة إلى عرض مبادرات إدارة القبول والتسجيل أبرزها إنشاء رابطة للخريجين.

مؤشر

اطلع معالي اللواء عبدالله المري على مؤشر الأداء، ومشروع خبير المستقبل التي تستهدف الطالبات المرشحات والطلاب المرشحين، إذ يبتعث الحاصل على المركز الأول في كل مسار من المسارات التخصصية والمتفوق في مجموع المعدل الأكاديمي والمهني، والمتميز بالعمل الميداني ليكون خبيراً أكاديمياً في التخصص، ويهدف المشروع إلى إعداد خبير في التخصص يساهم في رقي العمل، وأكاديمي ذي درجة عالية يتولى مهام التدريس، إضافة إلى إعداد المؤلفات والبحوث العلمية المتخصصة.