طقس الإمارات حتى الأربعاء المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان





يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يوم غد الأحد غائما جزئيا إلى غائم خاصة شرقا وشمال وبعض المناطق الساحلية، مع فرصة لسقوط الأمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س على البحر، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

ويستمر طقس الاثينن غائما جزئيا بوجه عام وغائم أحيانا خاصة شرقا وشمال، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحيانا على البحر، تقل سرعتها إلى 55 كم/س على البحر، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي.

تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف يوم الثلاثاء المقبل، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.