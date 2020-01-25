وزارة الخارجية الإماراتية تصدر بياناً للمواطنين بشأن فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مجموعة من النصائح الخاصة بفيروس كورونا المنتشر في الصين وعدة دول حول العالم، وقالت في حسابها على تويتر: "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تنصح وزارة الخارجية مواطني الدولة بإتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الإمارات".

وأشارت وزارة الخارجية بضرورة اتباع تعليمات السلامة والوقاية، وقالت: "ننصح المواطنين المتواجدين في هذه الدول بأهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم. وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع رقم مركز اتصال الوزارة 0097180044444 كما ندعو المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي. على العنوان التالي:

https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/services/twajudi