شرطة دبي تنفذ 458 مهمة وتتعامل مع 26 حادث بحري العام الماضي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، أن الإنقاذ البحري في شرطة دبي نفذ 458 مهمة وتعامل مع 26 حادثاً خلال العام الماضي، مؤكداً جاهزية شرطة دبي الدائمة وعلى مدار 24 ساعة للتعامل مع الحوادث البحرية الطارئة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن.

من جانبه، أوضح المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، أن سرعة الاستجابة مع الحوادث البحرية يأتي بسبب تغطية النقاط البحرية لشرطة دبي في كافة مناطق الإمارة، مبيناً أن هنالك 9 نقاط إنقاذ بحرية للتعامل مع الحالات الطارئة تضم غواصين ومنقذين، إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات برمائية مع طواقمها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور في حال وقوع أي حالة طارئة.

وأوضح أن هنالك 4 دوريات في منطقة حتا للتعامل مع الحالات الطارئة في السيول والوديان، ودوريتان بحريتان في منطقة الحمرية، و3 في منطقة ديرة، واثنتان في خور دبي، ودورية واحدة في منطقة الجسر العائم، ودوريتان في منطقة الجميرا الأولى، وثلاثة دوريات في الجميرا الثانية، ودوريتان في منطقة الجميرا الثالثة، ودورية واحدة في منطقة عين دبي، مشيراً إلى أن جميع الدوريات مزودة بكافة معدات الانتشال والسحب ووسائل الإنقاذ اللازمة للتعامل مع أية حالة طارئة.

ودعا المقدم النقبي الجمهور للاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع أي حالة طارئة، أو التواصل مع شرطة دبي عن طريق خدمة التطبيق الذكي "أبحر بأمان"، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين

كما ودعا النقبي أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق البحرية والامتثال لنصائح رجال الإنقاذ المتواجدين في المكان، والالتزام بالإرشادات والتعليمات كافة، وذلك حفاظا على حياتهم وتجنب تعرضهم للخطر جراء التيارات البحرية وارتفاع الأمواج، مؤكداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية وشرطة دبي على حد سواء، والاستجابة لإشارة رفع العلم الأحمر الذي يعني عدم السباحة لما لذلك من خطر على حياتهم.