شروط الحصول على منحة الزواج في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي 2019، بلغ 166 مليوناً و600 ألف درهم، لـــ لـــ 2380 مستفيداً من منح الزواج على مستوى إمارات الدولة ، بنسبة زيادة تُقدر بــ 15% قياساً مع ما تم صرفه خلال العام 2018.

وتُصرف منحة الزواج بناء على عدد من الشروط، وهي:

أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة.

ألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج.

أن يكون المتقدم غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الدخل المحدود.

ألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم بعد استقطاع بدل التقاعد والسكن إن وجد.

أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج.

على طالب المنحة وزوجته حضور دورات " إعداد" التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع.

وتتيح وزارة تنمية المجتمع إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (WWW.MOCD.GOV.AE).