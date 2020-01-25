قرقاش: الاتهامات ضد السعودية «مُغرضة»

المصدر: (دبي- البيان)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن «الاستهداف المتجدد للسعودية والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة».

وكتب معاليه في تغريدة أمس «دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة».

وأضاف: «كم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء عبدالعزيز بن سلمان وخالد بن سلمان وفيصل بن فرحان وعادل الجبير».