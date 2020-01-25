«الذكاء الاصطناعي» تحتفي بالمتميزين

المصدر: (دبي-البيان)

احتفلت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، بموظفيها المتميزين ممن حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى في مجالات العمل المختصة بالإدارة، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمعين الداخلي والخارجي، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للموظفين نحو مزيد من الإنتاجية.

حضر الحفل، العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ونائباه، العقيد عدنان علي محمد، لشؤون العمليات الذكية، والعقيد المهندس حسين بن غليطة لشؤون التطبيقات الذكية، وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط وموظفي الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إنهم لم يكتفوا فقط بتكريم موظفي الإدارة العامة ككل على إنجازاتهم وأعمالهم السنوية، وإنما خصصوا كذلك تكريماً خاصاً للمتميزين ممن شكلت أعمالهم وإبداعاتهم ومقترحاتهم نقلة نوعية كلٌّ في مجاله، وساهموا في الارتقاء بمستوى الخدمات ومنظومة العمل، وأن هذا التكريم الخاص من شأنه تعزيز التنافسية وترسيخ ثقافة التميز بين الضباط والأفراد، ليس فقط في شرطة دبي وإنما في حياتهم بصورة عامة.

وأكد العميد خالد الرزوقي أن التكريم يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي في نشر ثقافة التميز بين الموظفين وتشجيعهم بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وتحسين جودة مخرجات العمل.