بلدية الحمرية تختتم بنجاح مهرجان «أسرتي» بنسخته الثالثة

المصدر: الشارقة - البيان

أسدلت بلدية الحمرية الستار على فعاليات مهرجان أسرتي بنسخته الثالثة الذي أطلقته في حديقة الحي الشرقي للسيدات بالحمرية، بعد أن شهد حضور أكثر من 200 أسرة طوال أيام انعقاد المهرجان، وحقق نجاحاً كبيراً لزخم فعالياته وتنوعها.

وشهدت فعاليات المهرجان العديد من الألعاب الرياضية والترفيهية والورش التعليمية للأطفال والفقرات المتنوعة وسط مشاركة كبيرة من الأطفال والأمهات.

وجرى خلاله تنفيذ مجموعة من الفعاليات وتوزيع الهدايا على الأطفال، بجانب حضور فرق ترفيهية قدمت فعاليات للأطفال، في ظل مشاركة ومساهمة نادي السيدات بالحمرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ومشاركة نوعية لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومفوضية مرشدات الشارقة ومؤسسة الشارقة للفنون ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. وأعرب مدير البلدية مبارك راشد الشامسي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان بلدية الحمرية السنوي.