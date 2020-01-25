«كهرباء دبي» تكرم 35 مورداً تقديراً لالتزامهم بأعلى المعايير

المصدر: دبي-البيان

كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 35 من موردي الهيئة في فئات «الموردين الاستراتيجيين» و«الموردين الرئيسيين» و«الموردين الأساسيين» و«الموردين أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» وذلك تقديراً لجهودهم في الالتزام بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات.

تميز

وفي كلمته خلال حفل التكريم، قال معالي الطاير: «أسهمت جهود الموردين في تميز العمليات التشغيلية للهيئة التي أصبحت واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها كفاءة وتميزاً على مستوى العالم، تحقق العديد من الإنجازات المهمة، لعل أبرزها احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، بالمرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم».

وتابع معالي الطاير: «يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في»الوصايا العشر«التي نشرها سموه في كتابه»قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً«:»التنافسية أسلوب حياة في الحكومات، من غيرها تتراجع الهمم، وتنطفئ الحماسة وتفتر العزائم«.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، وفي إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نحرص على تعزيز التنافسية بين شركائنا من الموردين وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، إيماناً منا بأهمية الشراكات الناجحة في تحقيق التميز والتطوير المستمر للأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كنموذج يحتذى في التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الحكومي والخاص، لما فيه مصلحة جميع الأطراف وتعزيز سعادة الفرد والمجتمع، في ظل بيئة محفزة تشجع التعاون والعمل المشترك.

وفي إطار التزامنا برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في»وثيقة الخمسين«و»المبادئ الثمانية لدبي«، و»وثيقة الرابع من يناير 2020«والاستراتيجيات والخطط الحكومية ذات الصلة، نعمل على تمكين بيئة الأعمال وتعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعد أحد المحركات الرئيسة للتنمية في دبي، ونحرص على الاستماع إلى آراء وأفكار شركائنا من الموردين وتعريفهم بمبادرات وبرامج ومشروعات الهيئة ومساعدتهم على تطوير خدماتهم ومنتجاتهم وفق أعلى المستويات العالمية».

معايير

ودعا معالي الطاير الموردين الذين تم تكريمهم لمواصلة التميز والالتزام بأعلى المعايير والمواصفات لتعزيز تنافسيتهم والمساهمة في تنافسية الهيئة وإمارة دبي، لما فيه خير ورفعة دولة الإمارات وضمان مستقبل أكثر إشراقًا لأجيالنا القادمة.