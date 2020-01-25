«دبي للسلع المتعددة» يطلق مشروع «كريبتو فالي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن دخوله في شراكة استراتيجية مع «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» و«كريبتو فالي لابز» لإطلاق مشروع «كريبتو فالي» في دبي كامتدادٍ لأكبر منظومة في العالم لتقنيات التشفير والبلوك تشين والسجلات الموزعة.

وستوفر منظومة «كريبتو فالي» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، المصممة بهدف تعزيز النمو والتعاون والتكامل على مستوى اقتصاد البلوك تشين العالمي، مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك حضانة الشركات الناشئة في مراحل تأسيسها المبكرة ومرافق العمل المشتركة وخدمات الابتكار للعملاء من فئة الشركات، بالإضافة إلى التدريب على تقنيات بلوك تشين، وريادة الأعمال والتعليم وإدارة الفعاليات والتوجيه والتمويل.

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث سيتعاون مركز دبي للسلع المتعددة بموجبها مع شركة «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» و«كريبتو فالي لابز» التابعة لها، لتطوير منظومة «كريبتو فالي» في منطقة أبراج بحيرات جميرا التي تحتضن أكثر من 17 ألف شركة مسجلة حالياً في المركز.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يسعدنا في مركز دبي للسلع المتعددة توقيع هذه الاتفاقية مع «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» وإطلاق منظومة «كريبتو فالي» في دبي في قلب منطقة التجارة والأعمال الرائدة في الإمارة.

وأضاف: يتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بموقع استراتيجي عند ملتقى اقتصادات العالم، ويعتبر مركز أعمال حيوياً يدعم تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ونحن ملتزمون بتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الشركات المسجلة لدينا، ودعم نموها وتوسعها نحو أسواق جديدة. ومن شأن إطلاق «كريبتو فالي» في مركز دبي للسلع المتعددة أن يعزز بيئة الأعمال الحيوية في الإمارة، ويدعم الاستراتيجية الأوسع لحكومة الإمارات لاستقطاب ألمع العقول والمبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين.