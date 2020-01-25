مديرية شرطة العين تكرّم الشركاء

المصدر: (العين - البيان)

كرّمت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الشركاء الاستراتيجيين والموظفين والفرق الشرطية المتميزة بمنطقة العين، وعبّر العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين عن بالغ تقديره للهيئات والمؤسسات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة في منطقة العين، والتي ساهمت مع شرطة أبوظبي في نشر وبسط مظلة الأمن والاستقرار في المجتمع.

وقال في كلمة له: إن هذا التكريم يعد تقديراً لجهود الشركاء والمنتسبين المتميزين في الأداء الوظيفي ومواصلة العطاء، مشيراً إلى أن التميز منهاج عمل وسلوك وظيفي يكرّس شعار التنافس من أجل الأفضل ويعد حافزاً للمكرمين ولزملائهم للاستمرار في خدمة الوطن.