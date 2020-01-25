مؤتمر أبوظبي لطب العيون يرفع كفاءة الأطباء

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر أبوظبي لطب العيون ADORE والذي تنظمه مستشفيات أبوظبي الحكومية بدعم من هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في أبراج الاتحاد بأبوظبي بمشاركة 800 متخصص فيما يتضمن 13 ورشة و10 معامل جراحية يتم فيها تدريب الأطباء بهدف رفع كفاءتهم، إضافة إلى 83 محاضرة يقدمها 45 محاضرا من ذوي الخبرة في مجال أمراض العيون.

وأكد الدكتور أحمد حارب السعدي، رئيس مؤتمر أبوظبي لطب العيون، أن مؤتمر أبوظبي لطب العيون هو مؤتمر تعليمي غير ربحي تم تأسيسه لدعم التعليم الطبي في إمارة أبوظبي، كما أنه يعد منارة لنشر العلم على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن المؤتمر يبحث سنوياً في جزء أو جزأين في التخصصات الدقيقة الخاصة بطب العيون، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك خالد للعيون السعودي التخصصي ومن قبل برنامج أبوظبي لطب العيون وشركة صحة، وبدعم من هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة.

وذكر أن المؤتمر يتميز بطرح ظاهرة ثقافية تمثلت في إنتاج فيديو تحت عنوان «رؤيانا ومرآنا» وهو عبارة عن فيلم تمت كتابته وتأليفه من قبل مجموعة من أطباء العيون، إضافة إلى أنه اختص بفئة أطباء العيون في مرحلة الدراسات العليا في المنطقة وذلك لضرورة دعم برنامج التعليم المستمر الذي يعنى بتطوير الأداء المهني .

علاقات

من جهته قال الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الراجحي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون: إن مشاركتهم الحالية تعد تتويجا للعلاقات القوية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. مؤكدا على أن فكرة المؤتمر هي فكرة مبتكرة تركز على الأطباء ‏الجدد الذين يكونون في بداية حياتهم المهنية، وذلك ‏من ناحية البرامج والكورسات التي يتم تقديمها لهم في المؤتمر.