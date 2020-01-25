«k9» شارك في مبادرة ساعة مشي

المصدر: (عجمان-البيان)

شارك فرع التفتيش الأمني k9 بالقيادة العامة لشرطة عجمان في بطولة عجمان الدولية للكلاب الأصيلة ضمن مبادرة ساعة مشي والذي نظمها مركز الشارقة لرعاية الكلاب وبرعاية دائرة التنمية السياحية بعجمان مساء امس الأول على كورنيش عجمان، وشهدت المبادرة إقبالاً واسعاً من جميع الأعمار وفئات المجتمع ومختلف أنواع الكلاب.

وأوضح النقيب سيف عبيد الشامسي مدير فرع التفتيش الأمني k9 أن الهدف من المشاركة هو تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات وكافـة فئات أفراد المجتمع الذين شاركوا في هذه المبادرة بإحضار الفصائل المتنوعة من الكلاب الخاصة بهم، وكذلك التأكد من إجراءات ووسائل السلامة التي تحمي الجمهور والمشاركين في المبادرة، ومدى التزامهم وتقيدهم بشروط المشاركة بالإضافة إلى مشاركة الدوريات في تنظيم حركة السير والمرور وتأمين مكان الحدث.